В Якутии задержали спрятавшего наркотики в банки с детским питанием курьера

Спрятавшего в банки с детским питанием запрещенные вещества наркокурьера задержали в Якутске. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».