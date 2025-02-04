В Якутии задержали спрятавшего наркотики в банки с детским питанием курьера

Спрятавшего в банки с детским питанием запрещенные вещества наркокурьера задержали в Якутске. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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В ведомстве уточнили, что был задержан житель Москвы, который доставил наркотики в Якутск для последующей продажи в банках из-под детского питания. Впоследствии запрещенные вещества злоумышленник упаковал в свертки и спрятал в подгузники.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники нашли восемь пакетов с кристаллическим веществом суммарным весом порядка четырех килограммов. Экспертиза показала, что в пакетах хранился мефедрон.

Ранее ФСБ задержала за сбыт мефедрона двоих сотрудников Расгвардии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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