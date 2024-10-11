Силовики задержали наркокурьера в Татарстане

Автомобиль преступника был остановлен на СПП «Малиновка». Водитель вызвал подозрение полицейских тем, что заметно нервничал. Два свертка с наркотиками были спрятаны в находящейся в багажнике резиновой лодке, такие же упаковки и пластиковую бутылку с запрещенными веществами полицейские нашли в салоне автомобиля. Всего было изъято 900 граммов наркотиков.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ранее лабораторию по изготовлению метадона обнаружили в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС) и Московской таможни.

