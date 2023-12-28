В Якутии самолет промахнулся и сел на реку

В Якутске авиалайнер «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, сообщает Telegram-канал Mash.

В Якутии при посадке грузового Ан-24 произошло повреждение шасси

Ан-24 сел на реку. На его борту были 34 человека. Самолет выполнял полет по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск.

Из-за погоды пилоты не разглядели ВПП и приземлились на реку, которая была замёрзшей. Погибших нет.

Ранее в Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
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