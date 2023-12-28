В Якутии самолет промахнулся и сел на реку

Ан-24 сел на реку. На его борту были 34 человека. Самолет выполнял полет по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск.

Из-за погоды пилоты не разглядели ВПП и приземлились на реку, которая была замёрзшей. Погибших нет.

Ранее в Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

