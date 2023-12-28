В Якутии самолет промахнулся и сел на реку
28 декабря 202306:02
В Якутске авиалайнер «Полярных авиалиний» промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы, сообщает Telegram-канал Mash.
Ан-24 сел на реку. На его борту были 34 человека. Самолет выполнял полет по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск.
Из-за погоды пилоты не разглядели ВПП и приземлились на реку, которая была замёрзшей. Погибших нет.
Ранее в Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- OneTwoTrip: российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле
- В Якутии самолет промахнулся и сел на реку
- Байден поручил изучить вопрос о доппомощи Украине на 20 млн долларов
- СМИ: В Херсоне уничтожен поезд с ЗРК Patriot
- Детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ
- Украинские солдаты подхватили «Катюшу», спетую российскими бойцами
- Армия РФ начала новую фазу наступления на Авдеевку
- Авербух представил шоу «Корова на льду»
- Фадеев исключит Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки Ивлеевой
- Банк России рассказал, по каким фразам можно распознать телефонных мошенников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru