В Якутии при посадке грузового Ан-24 произошло повреждение шасси

Инцидент произошел 8 августа. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан.

«Произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились три члена экипажа. Пострадавших нет», — отметили в надзорном ведомстве.

После ЧП были организованы мероприятия по буксировке Ан-24 к месту стоянки. Якутская транспортная прокуратура начала проверку про факту произошедшего.

Ранее пассажирский самолет, выполнявший рейс из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту вылета, напоминает RT. Никто из 140 пассажиров не пострадал, пишет «Свободная пресса».

