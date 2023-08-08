В Якутии при посадке грузового Ан-24 произошло повреждение шасси

Грузовой самолет Ан-24 повредил шасси при посадке в аэропорту поселка Мирный в Якутии. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет повредил двигатель при посадке в аэропорту Сочи

Инцидент произошел 8 августа. Известно, что самолет выполнял грузовой рейс по маршруту Красноярск - Мирный - Магадан.

«Произошел разрыв пневматика правой стойки шасси. На борту находились три члена экипажа. Пострадавших нет», — отметили в надзорном ведомстве.

После ЧП были организованы мероприятия по буксировке Ан-24 к месту стоянки. Якутская транспортная прокуратура начала проверку про факту произошедшего.

Ранее пассажирский самолет, выполнявший рейс из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту вылета, напоминает RT. Никто из 140 пассажиров не пострадал, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
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