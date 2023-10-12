В Якутии Ан-24 вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов

Как отметили в «Полярных авиалиниях», инцидент с пассажирским бортом произошел 10 октября.

«После взлета в 14.32 (по местному времени) капитан судна сообщил о запахе гари в пилотской кабине. Борт вернулся в аэропорт вылета», — заявили в пресс-службе компании.

Авиаперевозчик подчеркнул, что самолет исправен и эксплуатируется. Росавиация проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее следовавший рейсом Москва — Сочи самолет после вылета вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неисправности, напоминает RT.

