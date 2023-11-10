В Якутии при нападении медведя пострадали два человека
10 ноября 202320:38
В Якутии медведь напал на двух сотрудников компании «РусГазБурение», сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в 180 километрах от поселка Витим. Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением медиков.
После наступления летной погоды сотрудников предприятия направят в городскую больницу Ленска.
Ранее медведь напал на мужчину под Красноярском. Пострадавший занимался сбором кедрового ореха, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru