В Якутии при нападении медведя пострадали два человека

В Якутии медведь напал на двух сотрудников компании «РусГазБурение», сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале.

В Челябинской области начали поиски гуляющего около Снежинска медведя

Инцидент произошел в 180 километрах от поселка Витим. Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением медиков.

После наступления летной погоды сотрудников предприятия направят в городскую больницу Ленска.

Ранее медведь напал на мужчину под Красноярском. Пострадавший занимался сбором кедрового ореха, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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