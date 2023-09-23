В Челябинской области начали поиски гуляющего около Снежинска медведя

По информации СМИ, медведя заметили в городе местные жители несколько дней назад. Охотники не могут попасть в Снежинск, чтобы поймать хищника, так как город является закрытым.

В Снежинске живет всего около 50 тысяч человек, а КПП не пускают в населенный пункт посторонних.

Ранее в ХМАО запустили систему видеомониторинга перемещения хищников на Крайнем Севере, передает «Радиоточка НСН».

