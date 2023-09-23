В Челябинской области начали поиски гуляющего около Снежинска медведя
23 сентября 202312:54
Местным жителям закрытого города Снежинск Челябинской области рекомендовали не гулять по лесу из-за гуляющего там медведя, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, медведя заметили в городе местные жители несколько дней назад. Охотники не могут попасть в Снежинск, чтобы поймать хищника, так как город является закрытым.
В Снежинске живет всего около 50 тысяч человек, а КПП не пускают в населенный пункт посторонних.
Ранее в ХМАО запустили систему видеомониторинга перемещения хищников на Крайнем Севере, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru