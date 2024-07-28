Молния ударила в трех человек в подмосковном парке «Патриот»

Молния ударила в трех человек в парке «Патриот» в Московской области, сообщают СМИ.

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Несколько ударов молнии произошло на центральной площади парка. Молния попала в зонт мужчины, которым он укрывался от дождя.

По данным ТАСС, двое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются их реанимировать.

До этого в Индийском штате Уттар-Прадеш не менее 38 человек погибли из-за ударов молний во время дождя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:МолнияМосковская Область

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