Молния ударила в трех человек в подмосковном парке «Патриот»
28 июля 202415:32
Молния ударила в трех человек в парке «Патриот» в Московской области, сообщают СМИ.
Несколько ударов молнии произошло на центральной площади парка. Молния попала в зонт мужчины, которым он укрывался от дождя.
По данным ТАСС, двое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются их реанимировать.
До этого в Индийском штате Уттар-Прадеш не менее 38 человек погибли из-за ударов молний во время дождя, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru