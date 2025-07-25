В восьми аэропортах России ввели план «Ковёр»
Сразу в восьми аэропортах России ввели план «Ковёр», сообщает Telegram-канал Mash.
Это воздушные гавани во Владикавказе, Грозном, Магаске, Минеральных водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове. Воздушное пространство над ними временно закрыто.
Всего задержано 25 рейсов из-за атак беспилотниками Вооруженных сил Украины. Также противник пытался ударить по Тимашевску (Краснодарский край). Там обломки беспилотника упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Лёгкие травмы получили два человека.
Под атакой ВСУ также оказался Невинномысск в Ставропольском крае. За несколько часов средства ПВО сбили не меньше 30 БПЛА.
Ранее были названы российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru