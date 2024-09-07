В Воронежской области в результате падения БПЛА возник пожар

По словам губернатора, предварительно, никто не пострадал. При этом после падения БПЛА произошел пожар, который перешел на взрывоопасные предметы.

«Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Позже губернатор отметил, что население эвакуируют в несколько населенных пунктов, оперативные службы сообщат жителям ближайшего к пожару села о начале и порядке проведения эвакуации.

