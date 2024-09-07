В Воронежской области в результате падения БПЛА возник пожар

Дежурные средства ПВО и РЭБ подавили беспилотный летательный аппарат в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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По словам губернатора, предварительно, никто не пострадал. При этом после падения БПЛА произошел пожар, который перешел на взрывоопасные предметы.

«Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Позже губернатор отметил, что население эвакуируют в несколько населенных пунктов, оперативные службы сообщат жителям ближайшего к пожару села о начале и порядке проведения эвакуации.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВоронежская Область

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