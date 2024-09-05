Склад загорелся в белорусском Гомеле после падения дрона

Пожар в здании склада возник в белорусском Гомеле в результате падения беспилотного летательного аппарата, сообщило МЧС республики. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. До этого министерство обороны Белоруссии сообщило о нарушении госграницы республики дронами в ночь на 5 сентября. Беспилотники уничтожены.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с какой стороны прилетели БПЛА в военном ведомстве Белоруссии не уточнили. По данному факту организована проверка.

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Фото: t.me/mchs112by
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиБелоруссия

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