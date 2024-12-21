В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА
21 декабря 202404:50
Украинские беспилотники нейтрализованы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько... беспилотников», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью 20 декабря средства ПВО нейтрализовали 36 украинских БПЛА самолетного типа над тремя регионами и Черным морем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru