В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА

Украинские беспилотники нейтрализованы в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа и двух районах области обнаружены и уничтожены несколько... беспилотников», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ночью 20 декабря средства ПВО нейтрализовали 36 украинских БПЛА самолетного типа над тремя регионами и Черным морем.

