Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Военные уничтожили 16 дронов над Краснодарским краем, 14 БПЛА – над акваторией Черного моря, пять – над Брянской областью и один — над Белгородской.
Ранее средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над семью российскими регионами, напоминает 360.ru.
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