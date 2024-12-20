Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 36 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Военные уничтожили 16 дронов над Краснодарским краем, 14 БПЛА – над акваторией Черного моря, пять – над Брянской областью и один — над Белгородской.

Ранее средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над семью российскими регионами, напоминает 360.ru.

