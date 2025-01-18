В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Несколько беспилотников ликвидировали в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов... были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — указал губернатор.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее на одном из предприятий Тульской области из-за атаки беспилотников загорелась емкость ГСМ.

