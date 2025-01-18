В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
18 января 202505:50
Несколько беспилотников ликвидировали в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов... были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — указал губернатор.
Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее на одном из предприятий Тульской области из-за атаки беспилотников загорелась емкость ГСМ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru