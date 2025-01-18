Из-за атаки БПЛА загорелась емкость ГСМ на предприятии в Тульской области

Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий... Работают пожарные расчеты», — подчеркнул губернатор.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее в Калужской области средства ПВО уничтожили семь дронов, из-за падения одного из сбитых аппаратов загорелось нежилое строение.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиТульская Область

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