Из-за атаки БПЛА загорелась емкость ГСМ на предприятии в Тульской области
18 января 202504:54
Тульская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий... Работают пожарные расчеты», — подчеркнул губернатор.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
В Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее в Калужской области средства ПВО уничтожили семь дронов, из-за падения одного из сбитых аппаратов загорелось нежилое строение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru