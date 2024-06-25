В Воронежской области уничтожили два дрона ВСУ
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО... обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гусев указал, что при падении некоторые фрагменты дрона разорвались, произошло возгорание, затем его ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее украинские БПЛА ударили по Белгороду и Белгородскому району, пострадала женщина, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru