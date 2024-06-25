В Воронежской области уничтожили два дрона ВСУ

«Дежурными силами ПВО... обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гусев указал, что при падении некоторые фрагменты дрона разорвались, произошло возгорание, затем его ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее украинские БПЛА ударили по Белгороду и Белгородскому району, пострадала женщина, пишет 360.ru.

