В результате обстрела машины в Белгородской области пострадал водитель
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака произошла в районе села Безымено Грайворонского городского округа.
Губернатор уточнил, что мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую Центральную районную больницу.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения, передает «Радиоточка НСН».
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