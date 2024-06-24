В результате обстрела машины в Белгородской области пострадал водитель

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла в районе села Безымено Грайворонского городского округа.

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Губернатор уточнил, что мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую Центральную районную больницу.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьОбстрел

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