В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

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«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА», — написал губернатор.

По словам Дрозденко, производство продолжает работу в штатном режиме, последствия в месте падения дрона локализовали и устранили. Никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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