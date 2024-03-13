В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожили на подлете к нефтезаводу в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА», — написал губернатор.
По словам Дрозденко, производство продолжает работу в штатном режиме, последствия в месте падения дрона локализовали и устранили. Никто не пострадал, разрушений нет.
Накануне Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru