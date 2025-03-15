В Воронежской области уничтожили не менее пяти БПЛА

Как минимум пять беспилотников нейтрализовали в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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«Дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее 5 беспилотных летательных аппаратов», - написал губернатор в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений после ЧП нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Накануне вечером в регионе обнаружили и уничтожили несколько дронов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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