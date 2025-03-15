В Воронежской области уничтожили не менее пяти БПЛА
15 марта 202501:24
Как минимум пять беспилотников нейтрализовали в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено не менее 5 беспилотных летательных аппаратов», - написал губернатор в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений после ЧП нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Накануне вечером в регионе обнаружили и уничтожили несколько дронов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru