Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью

В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14:30.



Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

