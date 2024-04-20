Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Три украинских беспилотника сбили над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14:30.

Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиБелгородская областьПВО

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