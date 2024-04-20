Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью
20 апреля 202415:50
Три украинских беспилотника сбили над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 14:30.
Ранее украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом и погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио
- «Вошел в роль и не вышел»: О судьбе Кологривого спорят психологи и режиссеры
- Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью
- Поставки нефти из России в Китай в первом квартале 2024 года выросли на 13%
- В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в Евросоюз
- Кошки вместо кислорода: Куклачев на реабилитации стремится на работу
- Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам
- Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club
- Курганский потоп: Вода снова начала прибывать
- Минобороны РФ: Средства ПВО сбили Су-25 ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru