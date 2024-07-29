В Воронежской области при падении дрона поврежден коммунальный объект

Беспилотник обнаружили и подавили в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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Как отметил губернатор, дрон был нейтрализован дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. При падении аппарата в поселке Газопровод получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры.

«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа, пострадала женщина, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская Область

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