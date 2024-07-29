В Воронежской области при падении дрона поврежден коммунальный объект
Беспилотник обнаружили и подавили в Острогожском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, дрон был нейтрализован дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. При падении аппарата в поселке Газопровод получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры.
«Повреждения выявлены на кровле здания. Возник пожар, который уже ликвидирован местными силами», — написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Суджа, пострадала женщина, напоминает 360.ru.
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