Украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Погибших и пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.

В селе Устинка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобль. В селе Байцуры беспилотник сбросил боеприпас на территории частного домовладения.

В селе Новая Таволжанка сдетонировал дрон-камикадзе. Поврежден гараж.

По данным Минобороны, за последние сутки сбито 34 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраина

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