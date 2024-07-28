Украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области
28 июля 202417:22
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Погибших и пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.
В селе Устинка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобль. В селе Байцуры беспилотник сбросил боеприпас на территории частного домовладения.
В селе Новая Таволжанка сдетонировал дрон-камикадзе. Поврежден гараж.
По данным Минобороны, за последние сутки сбито 34 украинских беспилотника, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru