По его словам, речь идёт о Кантемировском и Россошанском районах. Глава региона отметил, что «жёлтый» уровень террористической опасности - средний из трёх существующих и он будет действовать в течение 15 суток начиная с 11 апреля.

Гусев подчеркнул, что это профилактическая мера и ограничений в повседневной жизни граждан не будет, а вот структуры, обеспечивающие правопорядок и безопасность, перейдут на усиленный режим работы.

«Волноваться и переживать не стоит. Убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, повысить свою бдительность. О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы», - добавил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит акции с «массовым безжалостным уничтожением мирных жителей» в ЛНР с целью обвинить в этом республику и российских военных, сообщает «Свободная пресса».