В Воронежской области повысили уровень террористической угрозы
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в приграничных муниципалитетах региона вводится «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщает пресс-служба областного правительства.
По его словам, речь идёт о Кантемировском и Россошанском районах. Глава региона отметил, что «жёлтый» уровень террористической опасности - средний из трёх существующих и он будет действовать в течение 15 суток начиная с 11 апреля.
Гусев подчеркнул, что это профилактическая мера и ограничений в повседневной жизни граждан не будет, а вот структуры, обеспечивающие правопорядок и безопасность, перейдут на усиленный режим работы.
«Волноваться и переживать не стоит. Убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, повысить свою бдительность. О любых подозрительных личностях или оставленных предметах, пожалуйста, сразу же сообщайте в правоохранительные органы», - добавил он.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит акции с «массовым безжалостным уничтожением мирных жителей» в ЛНР с целью обвинить в этом республику и российских военных, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- Лавров заявил, что волна русофобии вскрыла латентный расизм Европы
- В Великобритании спрогнозировали рекордное падение уровня жизни
- Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции
- Лавров оценил заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине
- Партия бывшего премьера Пакистана вышла из состава парламента
- В Воронежской области повысили уровень террористической угрозы
- Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора
- Лавров: Политика Запада озлобленная и остервенелая
- Роскомнадзор запретил материалы ресурса «Викимедиа» из-за детской порнографии
- Ladoga вновь снизит цены на импортный алкоголь на 10%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru