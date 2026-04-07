Над Россией за ночь сбили 45 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 40 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.

Военные сбили 19 дронов в Ленинградской области, 11 - в Воронежской, семь - в Белгородской, три - во Владимирской. Кроме того, по одному БПЛА ликвидировали над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря.

Накануне средства ПВО нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ в Белгородской, Воронежской и Курской областях, пишет 360.ru.

