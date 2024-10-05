В Воронежской области нейтрализовали несколько беспилотников ВСУ
5 октября 202403:22
Беспилотники уничтожили и подавили над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в области объявили режим опасности атаки БПЛА.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ... сбиты и подавлены несколько беспилотников», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших, разрушений не зафиксировано.
Накануне в Воронежской области беспилотник ВСУ упал на территорию нефтебазы, произошло возгорание на пустом резервуаре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru