Украинский БПЛА упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

В Аннинском районе Воронежской области один из «подавленных» российскими военными украинских беспилотных летательных аппаратов упал на территорию нефтебазы, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

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В результате произошло возгорание пустой цистерны. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные.

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотников, обломки которых упали на промсклады в Пролетарске, произошло возгорание дизтоплива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарыВСУБеспилотники

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