В Воронежской области два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Супружеская пара госпитализирована в Воронежской области с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

Агентству сообщили, что пара самостоятельно обратилась в больницу, когда оба почувствовали недомогание после возвращения из Китая. В настоящее время оба находятся в инфекционном блоке больницы №2 для проведения анализов.

Ранее сообщалось, что первые двое больных новым типом коронавируса выявлены в РФ. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одного заразившегося зарегистрировали в Тюменской области, второго – в Забайкалье.

По последним данным, число инфицированных людей коронавирусом в Китае составляет около 10 тысяч, более 200 человек скончались от полученных осложнений.

