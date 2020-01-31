В Воронежской области два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
Супружеская пара госпитализирована в Воронежской области с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на областной департамент здравоохранения.
Агентству сообщили, что пара самостоятельно обратилась в больницу, когда оба почувствовали недомогание после возвращения из Китая. В настоящее время оба находятся в инфекционном блоке больницы №2 для проведения анализов.
Ранее сообщалось, что первые двое больных новым типом коронавируса выявлены в РФ. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одного заразившегося зарегистрировали в Тюменской области, второго – в Забайкалье.
По последним данным, число инфицированных людей коронавирусом в Китае составляет около 10 тысяч, более 200 человек скончались от полученных осложнений.
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