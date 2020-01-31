Коронавирус пришел в Россию

Первые двое больных новым типом коронавируса выявлены в России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одного заболевшего выявили в Тюменской области, второго – в Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова назвала ряд мер, которые незамедлительно намерены принять российские власти. Во-первых, с 1 февраля Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, новый режим начнет действовать с 00:00 в ночь на субботу. По словам Голиковой, будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт «Шереметьево». Напомним, ранее некоторые российские авиакомпании по своей инициативе приостановили сообщение с КНР. Так, «Уральские авиалинии» отменили рейс на остров Хайнань и полеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим. На этих направлениях традиционно присутствуют туристические группы из Китая, пояснили представители перевозчика.

Кроме того, Россия в связи с проникновением коронавируса ограничивает пересечение границы с Монголией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По словам вице-премьера Голиковой, в Ухани находятся 300 граждан России, в Хубэе - 341. Россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать они проведут две недели в карантине. Все граждане России, отдыхающие на курортном острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Сегодня в эфире НСН Билли Новик, один из основателей группы Billy's Band, музыкант с дипломом врача призвал прекратить панику в связи с китайским коронавирусом.