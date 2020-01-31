Коронавирус пришел в Россию
Панику предлагается прекратить.
Первые двое больных новым типом коронавируса выявлены в России. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, одного заболевшего выявили в Тюменской области, второго – в Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Голикова назвала ряд мер, которые незамедлительно намерены принять российские власти. Во-первых, с 1 февраля Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, новый режим начнет действовать с 00:00 в ночь на субботу. По словам Голиковой, будут закрыты почти все воздушные маршруты, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт «Шереметьево». Напомним, ранее некоторые российские авиакомпании по своей инициативе приостановили сообщение с КНР. Так, «Уральские авиалинии» отменили рейс на остров Хайнань и полеты из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим. На этих направлениях традиционно присутствуют туристические группы из Китая, пояснили представители перевозчика.
Кроме того, Россия в связи с проникновением коронавируса ограничивает пересечение границы с Монголией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По словам вице-премьера Голиковой, в Ухани находятся 300 граждан России, в Хубэе - 341. Россиянам дадут возможность выбора - остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать они проведут две недели в карантине. Все граждане России, отдыхающие на курортном острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.
В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Сегодня в эфире НСН Билли Новик, один из основателей группы Billy's Band, музыкант с дипломом врача призвал прекратить панику в связи с китайским коронавирусом.
«Ситуация получила такую огласку, панику в виду просто своей новизны. Не думаю, что это какой-то новый виток злой эпидемии какого-то неведомого вируса. Вирус может быть новый, но так уж устроен человек, что его иммунитет приспосабливается так, что не должна быть какая-то повальная смертность. Поэтому я призываю панику прекратить».
С декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, зафиксировано без малого 10 тысяч подтвержденных случая заболевания, 213 случаев закончились летальным исходом. Случаев исцеления - 171.
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