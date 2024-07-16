В Воронежской области человек пострадал при падении обломков БПЛА

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 16 июля над областью уничтожили украинский дрон, напоминает 360.ru.

«В результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в п.г.т. Подгоренский произошло возгорание сухой травы... Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья», — написал Гусев в Telegram.

Несколько жителей поврежденных квартир находятся в пунктах временного размещения. Также Гусев сообщил, что из-за атаки было нарушено электроснабжение поселка, сейчас оно восстановлено.

