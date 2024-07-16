В Воронежской области человек пострадал при падении обломков БПЛА
Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 16 июля над областью уничтожили украинский дрон, напоминает 360.ru.
«В результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в п.г.т. Подгоренский произошло возгорание сухой травы... Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья», — написал Гусев в Telegram.
Несколько жителей поврежденных квартир находятся в пунктах временного размещения. Также Гусев сообщил, что из-за атаки было нарушено электроснабжение поселка, сейчас оно восстановлено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru