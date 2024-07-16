ПВО уничтожила 13 дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря
Тринадцать украинских беспилотников уничтожили над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области», — указали в ведомстве.
Кроме того, по одному дрону ВСУ сбили над Воронежской областью и акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru