ПВО уничтожила 13 дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря

Тринадцать украинских беспилотников уничтожили над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Курской области», — указали в ведомстве.

Кроме того, по одному дрону ВСУ сбили над Воронежской областью и акваторией Черного моря у западного побережья Крыма.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.

