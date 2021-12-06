В Вологодской области в ДТП погибли три человека

Там столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia. В результате ДТП погибли две женщины и ребёнок. Авария случилась во второй половине дня 5 декабря на 641-м км автодороги. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. В результате погибли все, кто находился в салоне Kia, — две женщины и ребёнок двух-трёх лет.

Ранее один человек погиб в ДТП с автобусом в Архангельске.

