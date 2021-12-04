В аварии с автобусом в Архангельске погиб человек

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Архангельске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную полицию.

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Брянской области

Столкнулись автобус и пять автомобилей. Авария произошла вечером в пятницу на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. Среди пострадавших четыре человека.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:АрхангельскДТП
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