Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Брянской области

Отмечается, что авария произошла на 116-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков, граница с Республикой Беларусь». По имеющимся сведениям, водитель фуры потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машинами Hyundai, ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099.

Погибли водитель и пассажир фуры Iveco, а также водители ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099. Еще один пострадавший получил различные травмы. Его госпитализировали в Почепскую центральную районную больницу.

Ранее в Иркутской области завуч сбила на автомобиле 14-летнюю ученицу с инвалидностью, которая спешила в художественную школу.

