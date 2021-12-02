Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Брянской области
В Унечском районе Брянской области фура с прицепом выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями, четыре человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Отмечается, что авария произошла на 116-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков, граница с Республикой Беларусь». По имеющимся сведениям, водитель фуры потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машинами Hyundai, ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099.
Погибли водитель и пассажир фуры Iveco, а также водители ГАЗ-27510 и ВАЗ-21099. Еще один пострадавший получил различные травмы. Его госпитализировали в Почепскую центральную районную больницу.
Ранее в Иркутской области завуч сбила на автомобиле 14-летнюю ученицу с инвалидностью, которая спешила в художественную школу.
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