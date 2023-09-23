В Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход

Пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход «Персей», который был пришвартован у причала в Вологде, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Отмечается, что по факту попытки угона судна следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее СМИ раскрыли личности экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеканал «Русский север»
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