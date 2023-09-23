В Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход
23 сентября 202316:31
Пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход «Персей», который был пришвартован у причала в Вологде, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Отмечается, что по факту попытки угона судна следователи возбудили уголовное дело.
Правоохранители осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее СМИ раскрыли личности экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru