В Волгоградской области запретили поисковые работы после взрыва

Поисковые работы в Волгоградской области приостановлены после гибели двух человек на месте раскопок. Соответствующее распоряжение сделал глава региона Андрей Бочаров, передает «Интерфакс».

Решение будет действовать до следующего распоряжения. Губернатором также было поручено проверить ведут ли поисковики работу на заявленных территориях и проинструктировать руководителей групп.

Ранее стало известно о взрыве на месте раскопок в Городищенском районе области. В результате погибли 15-летний подросток и мужчина 1961 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВзрывВолгоградская Область
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