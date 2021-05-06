Два человека подорвались на бомбе времен ВОВ под Волгоградом

Два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.



Трагедия произошла на месте раскопок в Городищенском районе. Среди погибших 15-летний подросток и мужчина 1961 года рождения.

Отмечается, что погибшие являлись частью отряда "Память" из Оренбургской области. Всего в отряде было 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика. Раскопки начались 26 апреля и должны были закончится через несколько дней.

