Два человека подорвались на бомбе времен ВОВ под Волгоградом
Два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.
Трагедия произошла на месте раскопок в Городищенском районе. Среди погибших 15-летний подросток и мужчина 1961 года рождения.
Отмечается, что погибшие являлись частью отряда "Память" из Оренбургской области. Всего в отряде было 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика. Раскопки начались 26 апреля и должны были закончится через несколько дней.
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