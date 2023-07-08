В Волгоградской области загорелся склад кейтеринга

На складе кейтеринга в городе Волжский Волгоградской области произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

Сообщение о пожаре поступило в 19:39 по московскому времени. Возгорание произошло в здании площадью тысяча квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В Екатеринбурге 6 июля произошел пожар в Уральском институте кардиологии. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 165 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарВолгоградская Область

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