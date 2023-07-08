В Волгоградской области загорелся склад кейтеринга
8 июля 202321:18
На складе кейтеринга в городе Волжский Волгоградской области произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 19:39 по московскому времени. Возгорание произошло в здании площадью тысяча квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
В Екатеринбурге 6 июля произошел пожар в Уральском институте кардиологии. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 165 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru