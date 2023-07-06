Умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы

Пострадавший в результате возгорания в бизнес-центре на севере Москвы скончался, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Пожар на фабрике в Химках вырос до 2,3 тысячи квадратных метров

«Скончался один из трех пострадавших», - заявил источник агентства.

Возгорание в здании на 3-й улице Ямского поля произошел в четверг вечером. Пожарные спасли семь человек.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в центре Москвы этим же вечером произошло возгорание в здании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Открытый огонь потушен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры