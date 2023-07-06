Умер пострадавший при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы
6 июля 202321:12
Пострадавший в результате возгорания в бизнес-центре на севере Москвы скончался, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«Скончался один из трех пострадавших», - заявил источник агентства.
Возгорание в здании на 3-й улице Ямского поля произошел в четверг вечером. Пожарные спасли семь человек.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в центре Москвы этим же вечером произошло возгорание в здании ресторана «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Открытый огонь потушен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru