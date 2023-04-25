В Волгоградской области разбился вертолет
25 апреля 202306:37
В Волгоградской области рухнул вертолет «АНСАТ», сообщают «Известия».
В результате крушения погиб пилот. Происшествие случилось в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград». Других жертв и разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета.
Ранее в Тверской области при падении вертолета погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- В Волгоградской области разбился вертолет
- Маск отреагировал на статью о наступлении ВСУ
- Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
- «Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
- СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации
- Минэкономразвития поддержало продление налоговых льгот для самозанятых
- В центре Москвы перекроют ряд улиц
- Украинская артиллерия пытается уничтожать эвакуационные группы
- Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая
- МИД РФ: растут риски военного столкновения с США
24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru