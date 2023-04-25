В Волгоградской области разбился вертолет

В Волгоградской области рухнул вертолет «АНСАТ», сообщают «Известия».

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В результате крушения погиб пилот. Происшествие случилось в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград». Других жертв и разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета.

Ранее в Тверской области при падении вертолета погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВертолетКрушение

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