В Волгоградской области разбился вертолет

В результате крушения погиб пилот. Происшествие случилось в 5 км к северу от площадки «Аэросоюз Волгоград». Других жертв и разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета.

Ранее в Тверской области при падении вертолета погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».

