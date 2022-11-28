В Тверской области при падении вертолета погибли два человека

Два человека погибли в результате падения частного вертолета «Робинсон» в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Машина упала в поле в районе населенного пункта Вязовец. На борту находились пилот и пассажир. На земле жертв и разрушений нет. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Alec Wilson/https://ru.wikipedia.org
ТЕГИ:ВертолетКрушение
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