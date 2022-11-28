В Тверской области при падении вертолета погибли два человека
28 ноября 202201:01
Два человека погибли в результате падения частного вертолета «Робинсон» в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Машина упала в поле в районе населенного пункта Вязовец. На борту находились пилот и пассажир. На земле жертв и разрушений нет. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.
Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- СМИ: попытки захватить Крым поссорят Зеленского с Западом
- В Тверской области при падении вертолета погибли два человека
- Трамп раскритиковал Канье Уэста из-за ужина с незваными гостями
- Испания и Германия сыграли вничью на МЧ по футболу
- В РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию футбола
- Фастфуд по вреду здоровью могут приравнять к курению
- Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели
- В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии
- Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты
27 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru