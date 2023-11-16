В Волгоградской области произошел пожар в воинской части
В Городищенском районе Волгоградской области в ночь на четверг, 16 ноября, произошел пожар. Возгорание случилось на территории воинской части вблизи посёлка Котлубань. Огонь был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских объектов также нет.
Глава региона поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Брянской области из воинской части сбежали шесть военных с автоматами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: При уничтожении дронов под Брянском никто не пострадал
- «Бутербродекс» во второй половине октября увеличился на 4,7 пункта
- Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в России
- Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
- Цены на красную икру упали на 25%
- В России появились пакетные туры на космодром Восточный
- Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа
- Си Цзиньпин заявил, что КНР с радостью наблюдает за процветанием США
- Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после своей лекции
- В Волгоградской области произошел пожар в воинской части
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru