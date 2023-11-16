В Волгоградской области произошел пожар в воинской части

В Городищенском районе Волгоградской области в ночь на четверг, 16 ноября, произошел пожар. Возгорание случилось на территории воинской части вблизи посёлка Котлубань. Огонь был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских объектов также нет.

Глава региона поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Брянской области из воинской части сбежали шесть военных с автоматами.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарВолгоградская Область

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