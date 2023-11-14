СМИ: В Брянской области из воинской части сбежали шесть военных с автоматами

Под Брянском шесть российских военных с автоматами покинули расположение воинской части, пишет Regnum со ссылкой на источник.

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Источник уточнил, что это произошло в Суземском районе, а самовольно ушедшие с места службы являются уроженцами Тувы. Инцидент произошел накануне, полиция ввела план «Сирена».

Поиском военных занимается весь личный состав регионального главка МВД.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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