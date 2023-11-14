СМИ: В Брянской области из воинской части сбежали шесть военных с автоматами
14 ноября 202319:15
Под Брянском шесть российских военных с автоматами покинули расположение воинской части, пишет Regnum со ссылкой на источник.
Источник уточнил, что это произошло в Суземском районе, а самовольно ушедшие с места службы являются уроженцами Тувы. Инцидент произошел накануне, полиция ввела план «Сирена».
Поиском военных занимается весь личный состав регионального главка МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru