В Волгоградской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне
Возгорание произошло на территории промзоны после атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.
Как отметил губернатор, силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, аппараты были нейтрализованы, никто не пострадал.
«По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м», — указал Бочаров.
Огонь оперативно локализовали и ликвидировали.
Позже в администрации Волгоградской области заявили, что на юге Волгограда обломки дрона рухнули на кровлю жилого дома, а также повредили автомобиль. Один человек получил легкие травмы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 февраля в Волгоградской области уничтожили 17 украинских беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru