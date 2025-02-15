В Волгоградской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне

Возгорание произошло на территории промзоны после атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.

Как отметил губернатор, силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА, аппараты были нейтрализованы, никто не пострадал.

«По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м», — указал Бочаров.

Огонь оперативно локализовали и ликвидировали.

Позже в администрации Волгоградской области заявили, что на юге Волгограда обломки дрона рухнули на кровлю жилого дома, а также повредили автомобиль. Один человек получил легкие травмы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 февраля в Волгоградской области уничтожили 17 украинских беспилотников.

