В Волгограде загорелся вещевой рынок

По данным ведомства, горят торговые павильоны на 1 тысяче 200 квадратах.

Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара приступили свыше 60 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Буйнакском районе Дагестана произошел пожар на АЗС.