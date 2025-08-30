В Волгограде загорелся вещевой рынок

В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Михайлова загорелся вещевой рынок. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, горят торговые павильоны на 1 тысяче 200 квадратах.

Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара приступили свыше 60 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Буйнакском районе Дагестана произошел пожар на АЗС.

Фото: 66.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСРынокВолгоградПожар

