В Волгограде загорелся вещевой рынок
30 августа 202510:44
В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Михайлова загорелся вещевой рынок. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.
По данным ведомства, горят торговые павильоны на 1 тысяче 200 квадратах.
Отмечается, что информации о пострадавших пока нет. В МЧС уточнили, что к ликвидации пожара приступили свыше 60 специалистов и 27 единиц техники.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Буйнакском районе Дагестана произошел пожар на АЗС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем
- Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар
- В Волгограде загорелся вещевой рынок
- СМИ: ВС РФ ночью ударили по военным объектам Украины
- Володин перечислил вступающие в силу в сентябре законы РФ
- В России изменили правила призыва на срочную службу
- В Москве два человека погибли в ДТП с каршерингом
- СМИ: Макрон и Мерц поговорят с Трампом на выходных
- Сергея Безрукова наградили медалью Минобороны за укрепление боевого содружества
- Посол Андреев: Спецслужбы Польши пытаются сотрудничать с дипломатами РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru