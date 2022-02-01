Стрелку из Екатеринбурга дали 18 лет тюрьмы

В сообщении говорится, что мужчина обвинялся по шести статьям. По совокупности его приговорили к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Адвокат Болкова заявил, что его клиент отказался подавать апелляцию.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге 30 мая. Бывший сотрудник МВД Болков устроил стрельбу по прохожим из карабина «Сайга», пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка.