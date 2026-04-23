В Васильевке снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома
23 апреля 202612:09
ВСУ атаковали город Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома. Поврежден фасад дома, прилегающая территория, припаркованные автомобили», - написал губернатор в своем канале в Мах.
Никто из жителей не пострадал.
Ранее в Самаре обломки беспилотника рухнули на крышу многоквартирного дома. В результате пострадали находившиеся на улице люди, один человек госпитализирован.
