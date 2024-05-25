В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе

На стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку. Об этом сообщают в Тelegram-каналах правительства.

По данным источника, армянский политик направлялся в город Ташир, расположенный на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. Но по другой информации, он летел в Баганис недалеко от Азербайджана, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

При этом правительство Армении эти сообщения пока не прокомментировало.

«Не шок, а объединение»: Смерть Раиси не поможет Западу вмешаться в дела Ирана

19 мая потерпел крушение вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси недалеко от города Джульфы. Делегация во главе с ним возвращалась из Азербайджана, где глава государства провел встречу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Судно, в поисках которого в том числе принимали участие спасатели из России и Турции, искали более 10 часов.

Ранее «Известия» сообщили, что Иран возложил ответственность за аварию вертолета президента Раиси на США.

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