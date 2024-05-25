В Ванадзоре вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе

На стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку. Об этом сообщают в Тelegram-каналах правительства.

По данным источника, армянский политик направлялся в город Ташир, расположенный на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. Но по другой информации, он летел в Баганис недалеко от Азербайджана, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

При этом правительство Армении эти сообщения пока не прокомментировало.