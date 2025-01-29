В Южном Судане при крушении самолета погибли 18 человек

Воздушное судно разбилось при вылете с нефтяного месторождения Юнити. На борту находился 21 человек, включая членов экипажа. Пилоты погибли, трое человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо. Инцидент произошел 3 октября 2021 года. Тогда погибли все трое человек, находившихся на борту вертолета Robinson R-44.











