В Южном Судане при крушении самолета погибли 18 человек

В Южном Судане в результате крушения самолета погибло 18 человек. Об этом сообщает местный портал South Sudan Eagles Media.

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Воздушное судно разбилось при вылете с нефтяного месторождения Юнити. На борту находился 21 человек, включая членов экипажа. Пилоты погибли, трое человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо. Инцидент произошел 3 октября 2021 года. Тогда погибли все трое человек, находившихся на борту вертолета Robinson R-44.




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ФОТО: соцсети
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