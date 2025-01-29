В Южном Судане при крушении самолета погибли 18 человек
29 января 202513:47
В Южном Судане в результате крушения самолета погибло 18 человек. Об этом сообщает местный портал South Sudan Eagles Media.
Воздушное судно разбилось при вылете с нефтяного месторождения Юнити. На борту находился 21 человек, включая членов экипажа. Пилоты погибли, трое человек находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо. Инцидент произошел 3 октября 2021 года. Тогда погибли все трое человек, находившихся на борту вертолета Robinson R-44.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru