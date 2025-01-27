Причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо

МАК пришел к выводу, что полная выработка топлива привела к остановке двигателя и последующему столкновению судна с землей. Специалисты комитета считают, что к катастрофе способствовали негерметичность топливной системы, отсутствие контроля капитана воздушного судна за выработкой топлива в полете и выполнение им полета в состоянии усталости.

Вертолет Robinson R-44 рухнул в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Robinson использовался для экскурсионных полетов.

В октябре 2024 года пятеро человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области.







