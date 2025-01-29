СМИ: В США разбился истребитель F-35
29 января 202506:34
В штате Аляска в США потерпел крушение F-35, сообщает Associated Press со ссылкой на американские ВВС.
Пилоту истребителя пятого поколения удалось спастись. Его перевезли в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра.
Инцидент произошел на базе ВВС Эйлсон. В результате истребитель получил серьезные повреждения.
Ранее американский чиновник и миллиардер Илон Маск раскритиковал истребители F-35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru